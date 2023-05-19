СМИ: ЗРК Patriot в Киеве лишился 32 ракет при попытке сбить «Кинжал»

Находящийся в Киеве зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства лишился всех ракет при попытке сбить российский гиперзвуковой «Кинжал». Пуск 32 ракет обошелся киевскому режиму в 96 млн долларов и оказался напрасным, пишет Military Watch Magazine.

«Система «Патриот» выпустила 32 ракеты по баллистическим «Кинжалам», но все они потерпели неудачу, и только этот залп стоил примерно 96 млн долларов», – говорится в статье.

Издание отметило, что Украина оставила Patriot для защиты столицы, потому что они имеют ограниченный сектор обстрела и их слишком сложно перемещать, чтобы везти к линии соприкосновения. Уже во время обсуждения поставок американских ЗРК эксперты предупредили, что траты на Patriot не окупятся при столкновении с современным российским оружием.

Министерство обороны РФ подтвердило, что ночью 16 мая в Киеве уничтожены пять американских установок ЗРК Patriot. В Пентагоне объявили, что одна установка была повреждена, но американские специалисты помогли ее отремонтировать и привести в боевое положение.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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