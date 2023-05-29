российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 мая 2023, 19:30 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Тридцать киевлян задержаны за дискредитацию американской системы Patriot

Фото: УНИАН

Украинская полиция вылавливает и задерживает всех, кто снимал сегодня днём неудачную работу американской ПВО в Киеве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», их доставляют в райотделы, проводят беседы и передают в СБУ «для выяснения обстоятельств».

Сообщают, что в настоящее время в Киеве задержаны уже 30 человек, которые снимали работу американской ЗРК Patriot и немецкой системы ПВО IRIS.

Напомним, ВС РФ нанесли сегодня мощный удар уже по второй американской установке «Пэтриот» в аэропорту Жуляны под Киевом. Все выпущенные военнослужащими США противоракеты опять промахнулись по российским «Кинжалам» и «Искандерам» и попадали на территории украинской столицы на головы киевлянам.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

ГУР Украины грозит России местью за удар американцев по Киеву

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия,