Украинская полиция вылавливает и задерживает всех, кто снимал сегодня днём неудачную работу американской ПВО в Киеве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», их доставляют в райотделы, проводят беседы и передают в СБУ «для выяснения обстоятельств».

Сообщают, что в настоящее время в Киеве задержаны уже 30 человек, которые снимали работу американской ЗРК Patriot и немецкой системы ПВО IRIS.

Напомним, ВС РФ нанесли сегодня мощный удар уже по второй американской установке «Пэтриот» в аэропорту Жуляны под Киевом. Все выпущенные военнослужащими США противоракеты опять промахнулись по российским «Кинжалам» и «Искандерам» и попадали на территории украинской столицы на головы киевлянам.

Симферополь, Валентин Карамазов

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