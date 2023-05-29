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Понедельник, 29 мая 2023, 12:23 мск

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В центре Киева раздаются взрывы

В центре Киева прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко. В украинской столице объявлена воздушная тревога.

«Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!», – написал градоначальник в своем телеграм-канале. Подробности он не привел. В Киевской областной военной администрации сообщили, что городе работает система ПВО.

Очевидцы тем временем рассказали, что в центре Киева было слышно не менее десяти взрывов, люди спускаются в метро. Горожане также сообщили о дыме в районе киевского аэропорта Жуляны. Согласно данным, которые приводят некоторые российские телеграм-каналы, предположительно, удар нанесен по ЗРК Patriot в районе аэропорта Жуляны и по базе запуска беспилотников.

Согласно информации официального ресурса по оповещению граждан, воздушная тревога в понедельник объявлена почти во всех регионах Украины, кроме южных областей страны. СМИ сообщают о взрывах в Черниговской области.

Москва, Наталя Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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