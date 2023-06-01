В Севастополе за вырубку 100 краснокнижных деревьев заплатили штраф менее 1 тысячи рублей

В Севастополе застройщик заплатил менее 1 тысячи рублей за вырубку более сотни краснокнижных деревьев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история разворачивалась в уникальной фисташковой роще у бухты Омега. ООО «Специализированный застройщик «Декор»» планировал возвести там многоэтажки. И даже получил разрешение: документы подписал руководитель департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко, позже ставший фигурантом уголовного дела.

Горожане несколько лет бились за сохранение рощи туполистных фисташек, занесенных в Красную книгу. И в апреле 2022 года почти 6 гектаров рощи признали памятником природы.

Однако застройщик успел вырубить 110 молодых фисташек. И заплатил за этого всего 860 рублей. Проблема, как всегда, оказалась в несовершенном законодательстве.

«Существовали внутренние документы министерства природы, по которым по весу, по диаметру растений должны были исчислять вред, – пояснила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. – Фисташка растет столетиями, и у молодых деревьев диаметр очень небольшой».

В настоящий момент законы изменены, и тот, кто сознательно уничтожает редкие растения, может получить до четырех лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей. Тот, кто продает или покупает «краснокнижники» через Интернет рискует «присесть» на 5 – 9 лет и заплатить 3 млн рублей. Для Крыма и Севастополя нововведения очень актуальны: продажа подснежников или изделий из можжевельника превратили в весьма прибыльный бизнес, а снос мешающих строительству деревьев, не зависимо от их ценности, – дело обыденное.

Кстати, до сих пор неизвестно, чем закончились разбирательства по фактам вырубки краснокнижных можжевельников у Терновки и села Родного. Эта история произошла еще в 2020 году: там решили построить гостиницу с виноградником и уничтожили 900 30-летних деревьев, заявив, что просто сорняки. Привлечь варваров к ответственности пока не смогли. Очередной запрос Севприроднадзор направил в УМВД в начале текущего года. Ответ пока не озвучен.

Севастополь, Лиана Макоба

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