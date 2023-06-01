Нидерланды призвали направить Украине как можно больше систем Patriot

Украине нужно ещё больше систем ПВО Patriot, и как можно быстрее.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Он сообщил, что вопрос усиления противовоздушной обороны Украины будет обсуждаться во время саммита Европейского политического сообщества, где присутствует и Зеленский.
«Высоко в повестке дня сегодня будет военная поддержка Украины. F-16, системы Patriot. Украина нуждается в большем количестве их. Поэтому мы будем работать над расширением коалиции Patriot», – сказал премьер Нидерландов.
Напомним, на днях министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российская армия за последние дни поразила еще один американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве.
Симферополь, Валентин Карамазов
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