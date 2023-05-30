Шойгу сообщил о поражении еще одного Patriot в Киеве и назвал потери ВСУ за май

Российская армия поразила еще один американский зенитно-ракетный Patriot в Киеве. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник. Кроме того, по его словам, за последние дни также уничтожены крупные склады западных вооружений в Хмельницком, Тернополе и Николаеве.

До этого некоторые российские телеграм-каналы писали об ударе ВС РФ по ряду объектов в аэропорту Жуляны в Киеве днем 29 мая. Предположительно, был атакован комплекс Patriot, отмечалось в сообщениях.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении пяти пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве в ночь на 16 мая. Отмечалось, что Patriot был поражен ударом гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В Пентагоне меж тем утверждали, что была повреждена одна установка, но американские специалисты помогли ее отремонтировать и привести в боевое положение.

Также Шойгу сообщил, что за май потери украинской армии составили более 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 беспилотников, более 400 танков и других бронемашин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов.

Кроме того, по его словам, силы ПВО России перехватили и уничтожили 196 реактивных снарядов «Хаймарс», 16 ракет «Харм» и 29 крылатых ракет большой дальности «Сторм Шэдоу».

Как отметил глава Минобороны, западные кураторы, несмотря на значительные потери ВСУ, продолжают требовать от Киева начать широкомасштабное наступление. С этой целью, по его словам, «наращиваются поставки Украине техники и вооружения». Однако военная поддержка Запада лишь затягивает боевые действия и не может повлиять на исход специальной военной операции, заключил Шойгу.

Москва, Наталья Петрова

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