Дорога в никуда: в Севастополе опять «завис» проект городской электрички

В Севастополе в очередной раз «завис» проект городской электрички. Проектировщик выполнил работу на 80%, но Крымская железная дорога разорвала контракт.

Как уже сообщал «Новый День», о городской электричке в Севастополе говорят давно, но проект идет со скрипом. Первоначально планировалось за 4 млрд рублей проложить от вокзала рельсы и пустить по ним рельсовые автобусы по двум маршрутам.

В конце марта 2021 года Крымская железная дорога объявила конкурс на проектирование объекта капитального строительства по организации движения «городской электрички» с использованием рельсовых автобусов РА-3 в тактовом движении и организацией новых остановочных пунктов на маршрутах Севастополь – Камышовая бухта, Севастополь – Золотая балка. Начальная цена контракта составляла почти 115 млн рублей.

Но через пару месяцев закупку отменили в связи с невозможностью «внесения изменений в существующую процедуру».

Позже конкурс все-таки провели. Сумма подросла до 130 млн рублей. Победителем стал Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I. Исполнитель должен был представить проект до мая 2023 года. Однако не успел: в границах проектирования обнаружился ряд объектов культурного наследия, в том числе находящихся под защитой ЮНЕСКО. Кроме того, возникла необходимость согласовывать действия с компанией «ВАД», которая по заказу департамента транспорта Севастополя проектирует путепровод на улице Правды.

В итоге к назначенному сроку проект был готов лишь на 80%. Подрядчик заявил, что, несмотря на увеличившийся объем работ, ни разу не просил об увеличении стоимости контракта, и попросил о продлении сроков выполнения, пообещав передать итоговую документацию на согласование до конца июня, чтобы в июле получить заключение Госэкспертизы.

Однако руководство Крымской железной дороги потребовало завершить работу в 10-дневный срок, а когда подрядчик заявил, что это невозможно, разорвало контракт.

Ситуация обсуждалась 1 июня в городском Законодательном собрании.

Исполняющий обязанности замгубернатора Павел Иено отметил, что вопрос сложный, но при существующем пассажиропотоке и его динамике автомобильный транспорт севастопольцев «не вывезет».

«В любом случае городская электричка городу нужна», – подчеркнул он.

Председатель комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов возразил: никаких разговоров об электричке не должно быть до принятия Генплана. И предложил «сначала понять город, к которому мы идем», а только потом думать про транспортный каркас и все остальное. Как можно планировать город без продуманного транспортного каркаса, он не пояснил.

«Севастополь, ставший инициатором проекта и заказавший работу проектировщикам, а затем передумавший затевать электричку вообще, будет выглядеть как минимум странно. И это – самое мягкое определение, – комментирует ситуацию ForPost. – Претензий к проектам, подготовленным для города, множество. Однако и к заданиям на проектирование вопросы тоже есть. Но отказ от электрички, проект которой готов на 80%, станет, безусловно, одним из самых ярких эпизодов в истории взаимоотношений городских властей с проектировщиками».

Севастополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»