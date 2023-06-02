Не соскучишься: Крым буквально кишит призраками

После того, как в туристам предложили погоняться за призраками в одной из популярных пещер Крыма, жители полуострова начали вспоминать легенды, связанные с другими достопримечательностями. Оказалось, что Крым буквально кишит призраками со всеми вытекающими последствиями.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в пещере «Таврида» организовали квест по мотивам баек о белом спелеологе и красной тропе. При этом с самой пещерой, открытой несколько лет назад, никаких леденящих душу историй не связано. Чего не скажешь о других популярных туристических местах. Часть этих легенд опубликовал портал teleprogramma.pro.

Мангупский мальчик

Пещерный город Мангуп-Кале расположен на плато горы-останца Баба-Даг в Бахчисарайском районе. В средние века здесь располагалось княжество Феодоро – последний осколок Византийской империи и дольше всех отбивавшееся от атак османов.

Во время одного из нападений турки убили много местных жителей, включая детей. Один из мальчиков, убегая от врагов, оказался на краю горной пропасти. Турки бросились к нему, но в этот момент скала, у которой застыл ребенок расступилась. Мальчик прыгнул внутрь, и камни вновь сомкнулись.

Мальчика больше никто не видел. Но рассказывают, что в лунные ночи слышится плач ребенка, а между деревьев бродит невысокая фигурка в белом. Идти за ней не следует – можно упасть в пропасть.

Меганомский ягненок

Еще один мальчик- призрак обитает на мысе Меганом. Это легендарное место привлекает не только любителей фантастических закатов и космических пейзажей, но и всех, кто интересуется НЛО и аномальными явлениями.

Каким образом там объявился призрак – непонятно, но призрачный малец весьма коварен – сначала зовет на помощь доверчивых туристов и заманивает их на опасные обрывы. Тем же занимается и очаровательный ягненок – жалобно блеет на краю скалы, сердобольные люди пытаются его спасти и падают в море. За что мальчик и ягненок мстят добрым людям – неизвестно.

Призраки крепости Керчь

Еще один призрак пугает туристов в крепости Керчь. После большого наплыва посетителей он нервничает и жуткие вопли. Чаще всего ужасные звуки раздаются из порохового погреба.

Рассказывают, что ранее по катакомбам бродила еще и мужская фигура, одетая в плащ-дождевик. Считалось, что это призрак немецкого офицера. В 90-х года останки нескольких немецких военнослужащих подняли и увезли в Германии. И призрак исчез.

Призрак Сталина

Жители ялтинского поселка Мисхор утверждают, что в Юсуповском дворце обитает призрак Сталина. «Вождь всех народов» любил отдыхать в этом месте. После смерти Сталина в 1953 году во дворце начались ночные беспорядки – то картины на стенах сами собой переворачиваются, то часы сами по себе останавливаются, то покрывала с кроватей оказываются на полу. А в окне одной из башен дворца светится огонек – говорят, что это трубка Сталина.

Белые дамы «Артека»

Привидения есть даже в знаменитом МДЦ «Артек». Например, на территории лагеря «Горный», якобы, видят юную девушку в белом. Считается, что это дочь генерала Винера, имение которого когда-то располагалось в этом месте. В 17 лет она полюбила молодого рыбака.

Чтобы разорвать их связь, отец перестал выпускать девушку из дома, и она умерла от тоски. И с тех пор бродит по окрестностям в поисках любимого.

А на территории лагеря «Морского», у самого подножья Аю-Дага, бродит дама постарше. Местные утверждают, что это знаменитая французская графиня-авантюристка Жанна де Ла Мот, ставшая прообразом леди Винтер в романе Дюма «Три мушкетера». На самом деле ее никто не убивал, и она долго гонялась по всему свету за похищенными у нее драгоценностями. Поиски привели ее в Крым. Здесь она и осталась, до сих пор разыскивая свои украшения.

Монах Херсонеса

Свои призраки есть и в Севастополе.

Так, сотрудники музея-заповедника Херсонес уверяют, что по ночам возле Туманного колокола и древних купален бродит белая призрачная фигура. Ее назвали Белым монахом – очертания напоминают высокого человека с закрытым капюшоном лицом.

Чаще всего он появляется в конце августа, в последние минуты перед рассветом: величественно проходит по главной аллее, минуя собор, и тает в воздухе, дойдя до колокола. Ничего плохого он никому не сделал.

Ужас Фиолента

В отличие от безобидного херсонесского Белого монаха, призрак мыса Фиолент отличается агрессивностью. Одни видят его как гигантскую человеческую фигуру, другим он напоминает светящийся столб, который с огромной скоростью мчится вдоль берега.

Порой он может погнаться за человеком, который его заметил. И закончиться такая гонка может печально – на мысе Фиолент много крутых обрывов.

Все эти легенды отнюдь не означают, что по полуострову нельзя гулят по ночам. Ночи в Крыму прекрасны, а чтобы прогулки были безопасны, нужно соблюдать несколько правил: внимательно смотреть по сторонам и под ноги, не гоняться за призраками и не разговаривать с незнакомцами.

Симферополь, Лиана Макоба

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