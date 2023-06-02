У жены Медведчука обнаружили и изъяли активов ещё на 740 миллионов

Служба безопасности Украины отчиталась об очередном аресте активов жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко на 740 миллионов гривен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте СБУ.

Как известно, сам Медведчук был обменян на пленённых нашими бойцами украинских боевиков и теперь в главных российских изданиях регулярно выдаёт себя за выразителя интересов «доброжелательной» к РФ части Украины.

По данным СБУ, наложен арест на акции Оксаны Марченко в 7 предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области.

«Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря», – сказано в сообщении.

Ранее украинский суд изъял собственность жены Медведчука на 140 млн долларов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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