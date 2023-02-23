У жены Медведчука изъяли собственность на 140 млн долларов

По материалам Службы безопасности Украины суд в Киеве арестовал имущество жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Как известно, сам Медведчук был обменян на пленённых нашими бойцами украинских боевиков и теперь в главных российских изданиях регулярно выдаёт себя за выразителя интересов «доброжелательной» к РФ части Украины.

Тем временем общая стоимость арестованных активов его жены составляет более 5,6 млрд грн.

Арест наложен на 2 земельных участка, 4 жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей. Также решение суда касается пакетов по 14% акций в двух облэнерго и более 4% в третьем, которыми, как утверждает СБУ, Марченко владеет через пять оффшорных компаний.

Кроме того, арестованы активы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.

Симферополь, Валентин Карамазов

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