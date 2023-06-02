Уоллес уверен, что Крым будет взят в этом году – Washington Post

ВСУ в этом году смогут «освободить Крым», когда у россиян «иссякнут военные ресурсы и возможности».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом уверенно заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Вопреки мнению других официальных лиц НАТО, Уоллес заявил, что существует реальная возможность того, что Украина может успешно вернуть Крым в этом году, когда у российских сил закончится необходимая техника», – пишет The Washington Post.

Отметим, что это уже не первое обещание со стороны западных политиков «взять Крым», однако, похоже, в этот раз Уоллес остался в одиночестве.

Напомним, ранее глава минобороны королевства подтвердил применение Киевом британских дальнобойных ракет Storm Shadow.

Симферополь, Иван Капустин

© 2023, РИА «Новый День»