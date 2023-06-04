Из тысячи проверенных в Киеве укрытий абсолютное большинство оказалось закрытым и при этом непригодным к использованию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», результатами работы экстренной комиссии поделился министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Он пояснил, что сначала комиссию повели исключительно по работающим убежищам в детсадах и школах, однако второй день независимой проверки в спальных районах показал удручающую картину.

«С недоверием воспринял то, что половина – были открыты и признаны готовыми. Когда мы вчера избирательно проверяли с нашим мэром укрытия в Оболонском районе, то абсолютное большинство укрытий было закрыто. А когда мы их открывали, то они оказались непригодными для использования... Но команда объяснила высокий процент открытых и готовых за первый день тем, что большинство проверенных укрытий были в школах, детсадах и больницах. А там ситуация немного лучше, чем в целом по городу», – сказал он.

Отметим, что основные повреждения гражданской инфраструктуры в Киеве являются результатом работы украинской ПВО американского и немецкого производства, чьи ракеты летят не по целям и падают на головы киевлянам.

Симферополь, Валентин Карамазов

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