Киев потребовал от Запада принять Украну в НАТО без ПДЧ

Украина больше не нуждается в специальном предварительном плане действий по членству в НАТО.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути Украины к членству. Это механизм, который себя изжил и не должен применяться к Украине», – сказал он в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Тсахкной.
Примечательно, что месяц назад Кулеба утверждал, будто вопрос плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) для Украины «снят с повестки дня». Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украину примут в члены альянса только после того, как она сможет обеспечить свой суверенитет.
Симферополь, Валентин Карамазов
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