Кулеба снял вопрос по вступлению Украины в НАТО

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД во вторник, 4 апреля, заявил, что вопрос плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) для Украины снят с повестки дня, – сообщают украинские СМИ.

В частности, Кулеба сказал: «Вопрос ПДЧ снят с повестки дня, потому что мы обновили, подали новую заявку. Письмо с заявкой лежит на столе, но мы просто игнорируем его. Хорошо, членство может быть не вариантом прямо сейчас. Но мы можем предпринять конкретные действия помимо этого или в поддержку этого, чтобы показать, что мы верим в это в долгосрочной перспективе».

Ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам того же заседания заявил, что Украину примут в члены альянса только после того, как он сможет обеспечить свой суверенитет.

Брюссель, Иван Бабурин

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