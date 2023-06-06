Чиновники делают противоречивые заявления о влиянии Каховской ГЭС на водоснабжение Крыма

Разрушение верхней части Каховской ГЭС может отразиться на работе Северо-Крымского канала. Об этом заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью повреждена верхняя часть Каховской ГЭС, разрушены задвижки, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Власти не видят необходимости в эвакуации жителей Новой Каховки, поскольку угрозы затопления нет. «Никакой паники, никакой ужасной угрозы не существует. Единственная угроза – это то, что у нас на сегодняшний момент будут проблемы с поставкой воды в Крым», – сказал Леонтьев примерно в 7 часов 20 минут по мест ному времени.

Уже через час в соцсетях начали появляться новые заявления Леонтьева: угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала нет, так как головная станция канала находится выше поврежденной плотины.

Власти Крыма ситуацию пока не комментируют.

Новая Каховка, Мирослава Мельник

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