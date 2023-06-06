Опасности для Запорожской АЭС из-за разрушений на Каховской ГЭС пока нет – Рогов

Разрушение задвижек Каховской ГЭС критической опасности для Запорожской АЭС пока не представляет. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Хотя надо в срочном порядке это решать, потому что в среднесрочной и долгосрочной перспективе – это проблема, касающаяся и безопасности АЭС, должного обеспечения необходимыми объемами станции», – сказал Рогов в комментарии ТАСС.

По его мнению, подрыва на ГЭС не было. «Подрыва не было», – сказал Рогов.

«Сегодня под утро плотина Каховской ГЭС не выдержав тех повреждений, которые были ей нанесены ранее, обрушилась. По моим данным, никто ее не подрывал (взрывов не было, говорят люди, артиллерия ВСУ накинула немного снарядов уже потом)», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что в результате ночных ударов по Каховской ГЭС повреждена верхняя часть Каховской ГЭС, разрушены задвижки, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Власти не видят необходимости в эвакуации жителей Новой Каховки, поскольку угрозы затопления нет. Однако ниже по течению уровень воды поднялся на 2,5 – 4 метра. Леонтьев не исключил, что придется эвакуировать жителей Корсунок и Днепрян, которые находятся ниже по течению.

Москва, Наталья Петрова

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