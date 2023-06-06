Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена обстрелом

Обстрел с украинской стороны повредил верхнюю часть Каховской ГЭС, но дамба уцелела, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье», – сказал Леонтьев в беседе с РИА Новости.

Жителям города не требуется эвакуация, поскольку угрозы затопления нет. Но ниже по течению уровень воды поднялся на 2,5 метра. Леонтьев допустил, что придется эвакуировать жителей Корсунок и Днепрян, которые находятся ниже по течению. Власти Новой Каховки держат ситуацию на контроле и готовы вывозить людей, если потребуется.

«Автобусы с маршрутов мы сняли. Будем готовы если потребуется, вывезти людей, эвакуировать. Но катастрофы не произойдет», – заверил чиновник.

Несколько телеграм-каналов сообщили о полном разрушении ГЭС. Ранее в «Росэнергоатоме» заявили о значительном снижении опасности затопления Запорожской области из-за возможного прорыва дамбы Каховского водохранилища. Воду уже начали спускать, идет ремонт Каховского магистрального канала.

Москва, Наталья Рязанова

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