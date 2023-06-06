В Херсонской области началась эвакуация населения из территорий, подтопленных в результате повреждения Каховской ГЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью повреждена верхняя часть Каховской ГЭС, разрушены задвижки, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.

«Свыше 300 домовладений сейчас подлежат эвакуации, но это относительно небольшое количество людей, – сказал Рогов. – Просто надо понимать, что многие люди были вывезены из-под обстрелов боевиков ВСУ, поэтому там, на берегах, сами по себе уже не находились».

В администрации Херсонской области предупредили: в связи с внезапным повышением уровня воды из-за повреждения дамбы Каховской ГЭС готовится плановая эвакуация жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

Им необходимо собрать личные вещи, документы, взять продукты питания на 3 дня и питьевую воду. Прежде, чем покинуть свои жилые дома, следует отключить газ и воду.

«О месте сбора будет сообщено позднее главами Военно-гражданских администраций, – говорится в официальном сообщении. – Правительство Херсонской области и МЧС России призывают жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не доверять информации из непроверенных источников».

Для размещения эвакуированных подготовлены пункты временного пребывания в Геническе и Скадовске.

Новая Каховка, Мирослава Мельник

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