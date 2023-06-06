Песков: Целью диверсии на Каховской ГЭС был Крым

Главной целью разрушения Каховской ГЭС было лишение Крыма воды. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью повреждена верхняя часть Каховской ГЭС, разрушены задвижки, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению.

«Мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, – сказал Песков. – Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые для последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия и последствия иного характера, которые еще предстоит установить.

Однозначно, что эта диверсия ставила одной из целей лишить Крым воды: падает уровень воды в водохранилище и, соответственно, резко сокращается подача воды в Северо-Крымский канал».

Второй причиной, по словам Пескова, может быть то, что наступление украинской стороны, начатое 2 дня назад, захлебывается.

Москва, Мирослава Мельник

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