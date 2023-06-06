УПЦ дали три дня, чтобы покинуть Киево-Печерскую лавру

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко дал УПЦ три дня на то, чтобы покинуть территорию Киево-Печерской лавры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте ведомства.

По словам министра, правительственная комиссия завершила «ревизию Лавры» и перевела её в статус «заповедника», по итогам проверки с «заповедником» подписан «акт приема-передачи госимущества».

Ситуацию уже прокомментировал митрополит УПЦ Климент.

«Заявления министра Ткаченко могут свидетельствовать лишь об одном из двух фактов: либо он вообще не компетентен в элементарных вопросах хозяйственной деятельности, либо он умышленно обманывает общество, озвучивая откровенную ложь, за что должен нести политическую и юридическую ответственность», – сказал митрополит.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что символом гонений на УПЦ стал захват киевским режимом памятника мировой христианской цивилизации Киево-Печерской лавры.

Симферополь, Валентин Карамазов

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