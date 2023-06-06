В Севастополе обнаружили тонны «Мистера Сидра»

В Севастополе обнаружили несколько тонн опасного сидра. Об этом сообщили в Росалкогольрегулировании (РАР).

Как уже сообщал «Новый День», в Ульяновской области 51 человек отравился сидром, среди них двое несовершеннолетних и одна беременная женщина. 16 пострадавших скончались. В Нижегородской области погибли 2 человека, еще 2 умерли в Самарской области. В критическом состоянии находятся двое жителей Удмуртии.

По предварительной информации, причиной массового отравления стало содержание в сидре этиленгликоля. Это вещество используется для производства тормозной жидкости и антифриза. В чистом виде этиленгликоль не имеет цвета и запаха, но даже в малых дозах он вызывает ухудшение самочувствия, вплоть до летального исхода.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.

«Представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу совместно с сотрудниками УМВД по городу Севастополю в складском помещении на территории города обнаружена продукция ООО «Анди», – рассказали в РАР. – Объем выявленной продукции составил более 3 тонн. В настоящее время опасный алкоголь изымается для передачи на досудебное хранение».

Севастополь, Лиана Макоба

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