Число жертв растет: глава Роспотребнадзора распорядилась изъять продукцию «Мистер Сидр» из продажи

Роспотребнадзор изымет из продажи всю продукцию «Мистер Сидр» после массового отравления. Соответствующее распоряжение дала глава ведомства Анна Попова всем региональным управлениям.

«Проинформировать о факте выявления опасной продукции организации, занимающиеся оборотом пищевых продуктов, выдать предписания хозяйствующим субъектам о приостановлении реализации продукции «Пивная продукция – «Мистер Сидр», изготовленный ООО «АНДИ», – цитируют РИА «Новости» документ.

В распоряжении отмечается, что компания-производитель сидра не подавала уведомление о начале предпринимательской деятельности, о чем нет записи в соответствующем реестре.

По последним данным, в Ульяновской области пострадало 35 человек: 25 – в Димитровграде, 9 – в Ульяновске, один в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, за 14 пациентов борются врачи, сообщил губернатор области Алексей Русских в своем телеграм-канале.

В Удмуртии двое отравившихся находятся в критическом состоянии. В Самарской области две женщины скончались, три человека доставлены в больницы в тяжелом и среднетяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления сидром.

Москва, Мария Соколова

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