В Пензе три девушки попали в больницу с алкогольным отравлением. Полиция изымает из магазинов продукцию «Мистер Сидр»

Три случая отравления алкогольными напитками зарегистрированы в Пензенской области. В больницы попали три девушки, две из них несовершеннолетние. По данному факту возбужденно уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета. В торговых точках Пензы полицейские изъяли свыше 1,7 тыс. литров напитка «Мистер Сидр». Массовые отравления этим суррогатом ранее зафиксированы в Ульяновской и Самарской областях. Также сообщалось об отравившихся в Удмуртии и Нижегородской области.

Согласно данным следствия, 2 июня 18-летняя жительница Пензы и ее 17-летняя подруга выпили спиртосодержащую продукцию, приобретенную в одной из торговых точек города. Впоследствии они были госпитализированы с признаками отравления.

Кроме того, 3 июня в Бессоновском районе Пензенской области в ходе праздновании дня рождения 17-летняя жительница Пензы выпила алкогольный напиток, также приобретенный в одной из сетевых торговых точек Пензы. Девушку доставили в больницу с признаками отравления.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).

Из торговых точек, где девушки приобретали алкогольные напитки, сотрудники СКР совместно с полицейскими изъяли более 1,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. В ведомстве не уточнили, какой именно алкогольный напиток пили отравившиеся.

«Осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление происхождения алкоголя, и всех лиц, причастных к совершенному преступлению. Назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы», – говорится в сообщении.

Областной полицейский главк в свою очередь сообщил, что правоохранители выявили места хранения и продажи напитка «Мистер сидр». Из магазинов изъято свыше 1,7 тыс. литров данной продукции. Сотрудники полиции проверили около 600 торговых точек в районах Пензенской области. Проверки продолжаются.

Ранее случаи массового отравления разливным сидром самарского производства с летальным исходом отмечены в Ульяновской и Самарской областях. По последним данным, в Ульяновской области отравился 51 человек, 18 из них умерли. В Самарской области два человека скончались, 14 госпитализированы.

Кроме того, медики борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, которые находятся в критическом состоянии.

Отравления суррогатным сидром также зафиксированы в Нижегородской области. Погибли два жителя города Богородска, еще несколько находятся в реанимации.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.

Пенза, Наталья Петрова

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