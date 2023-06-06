Число жертв отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18

Число погибших в результате отравления ядовитым сидром в Ульяновской области выросло с 16 до 18. Такие данные привел региональный минздрав.

Как отметили в ведомстве, отравление проходит в тяжелой форме, «врачи борются за жизнь каждого пациента».

«Состояние пострадавших в настоящее время тяжелое и средней степени тяжести. Ситуацию держим на контроле. Благодаря слаженной работе врачей у ряда пациентов наблюдается положительная динамика», – сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева. По ее словам, для лечения пострадавших в регионе развернуто 88 коек.

По последним данным властей, всего с 4 по 6 июня в области выявлен 51 случай отравления суррогатным алкогольсодержащим напитком «Мистер Сидр».

Случаи алкогольного отравления зарегистрированы и в ряде других регионах Приволжского федерального округа – Нижегородской, Самарской областях, а также в Удмуртии. В общей сложности жертвами отравления сидром стали 22 человека, более 50 пострадавших находятся в больницах. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). В рамках расследования дела задержан подозреваемый – индивидуальный предприниматель из Самарской области. Он осуществлял производство алкогольной продукции в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки на территориях Самарской, Ульяновской областей и других регионов.

Ульяновск, Наталья Петрова

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