Число жертв ядовитого сидра растет: партии опасного напитка изымают полицейские

Число отравившихся суррогатным сидром выросло, не менее 20 человек скончались, более 50 пострадавших находятся в больнице. Предположительно, в составе напитка был этиленгликоль, используемый для производства тормозной жидкости и антифриза.

По последним данным, в Ульяновской области 51 человек отравился сидром, среди них двое несовершеннолетних и одна беременная женщина. 16 пострадавших скончались. Как сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева, состояние госпитализированных средне-тяжелое, у ряда пациентов прослеживается положительная динамика.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что в регионе зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем. Два человека погибли, еще несколько находятся в реанимации, за их жизнь борются специалисты токсикологического отделения.

В Самарской области двое отравившихся скончались, семь обратились в больницы. Кроме того, власти Удмуртии сообщали об отравлении двух человек, пострадавшие находятся в критическом состоянии.

По предварительной информации, причиной массового отравления стало содержание в сидре этиленгликоля. Это вещество используется для производства тормозной жидкости и антифриза. В чистом виде этиленгликоль не имеет цвета и запаха, но даже в малых дозах он вызывает ухудшение самочувствия, вплоть до летального исхода.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране. В регионах Поволжья правоохранительные органы задержали несколько грузовиков, перевозивших партии ядовитого напитка.

Москва, Зоя Осколкова

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