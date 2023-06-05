Еще шесть жителей Димитровграда попали в реанимацию из-за сидра

Шесть жителей Димитровграда находятся в реанимации после распития сидра, купленного на розлив, сообщил глава города Андрей Большаков. Прокуратура проводит проверку, минздрав региона призвал горожан на время отказаться от покупки разливного сидра.

«По уточнённой информации, с 3 по 5 июня в больницы обратились 12 горожан. Шесть человек находятся в реанимации, им оказывается вся необходимая помощь», – написал мэр в телдеграм-канале.

Он созвал заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Глава города заверил, что семьям умерших от суррогата слабоалкогольного напитка окажут помощь совместно с областным минсоцзащиты.

Региональный минздрав предупредил горожан, что в данном случае отравление протекает в очень тяжёлой форме. Ведомство призвало граждан временно отказаться от покупки и распития разливного сидра, а при первых признаках недомогания обращаться к медикам.

Прокуратура поставила на контроль ход расследования шести смертей после распития сидра и начала собственную проверку. Специалисты оценят, как контролирующие органы исполняли законодательство о реализации спиртосодержащей продукции.

Следственный комитет сообщил о задержании индивидуального предпринимателя из Самарской области, поставлявшего сидр в Димитровград. Мужчину подозревают в оказании небезопасных услуг, что повлекло по неосторожности смерть нескольких человек. Ранее на производстве сидра прошел обыск. Напиток изымают из торговых точек.

Димитровград, Наталья Рязанова

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