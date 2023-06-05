В Димитровграде шесть человек насмерть отравились сидром

Шесть человек умерли от отравления неизвестным веществом в Димитровграде. Предварительно, ядовитое вещество находилось в сидре, привезенном из Самарской области, сообщили в управлении Следственного комитета по Ульяновской области

Несколько горожан пожаловались на плохое самочувствие 3-4 июня. Скорая помощь доставила восемь человек в тяжелом состоянии в больницу. Несмотря на усилия врачей шесть человек умерли. 16-летняя девочка находится в реанимации.

«Предварительно установлено, что потерпевшие употребляли спиртной напиток «Сидр» от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. На предприятии в настоящее время проводятся следственные действия», – рассказали в СКР.

Глава Димитровграда Андрей Большаков призвал жителей и гостей города пока воздержаться от распития подозрительных напитков. Он сообщил, что сидр от самарского ИП изымают из торговых точек.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть шести человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). СКР показал видео, записанное в цехах, где разливался сидр. Туда правоохранители пришли с обыском.

В Ленинградской области двое школьников попали в больницу с отравлением. Школьники выпили неизвестную жидкость, их состояние резко ухудшилось.

Димитровград, Наталья Рязанова

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