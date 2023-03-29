В Ленобласти два подростка отравились неизвестным веществом

В Ленинградской области двое школьников попали в больницу с отравлением. Об этом сообщают «Невские новости».

Инцидент произошел в селе Старая Ладога. Накануне школьники выпили неизвестную жидкость, их состояние резко ухудшилось.

Прибывшие на место медики диагностировали отравление. 16-летний пострадавший впал в кому и находится в реанимации. Состояние его 15-летнего приятеля оценивается врачами как средней степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Отмечается, что подростки воспитываются в полных семьях, на учете в органах ПДН не состоят.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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