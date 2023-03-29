российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 марта 2023, 12:42 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Ленобласти два подростка отравились неизвестным веществом

В Ленинградской области двое школьников попали в больницу с отравлением. Об этом сообщают «Невские новости».

Инцидент произошел в селе Старая Ладога. Накануне школьники выпили неизвестную жидкость, их состояние резко ухудшилось.

Прибывшие на место медики диагностировали отравление. 16-летний пострадавший впал в кому и находится в реанимации. Состояние его 15-летнего приятеля оценивается врачами как средней степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Отмечается, что подростки воспитываются в полных семьях, на учете в органах ПДН не состоят.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Ленобласти подросток скончался от отравления неизвестным веществом / В Военной академии под Санкт-Петербургом нашли мертвыми трех курсантов / У загадочно умершего жителя Петербурга нашли на даче нарколабораторию

В рубриках

Северо-Запад, Здоровье, Россия, Скандалы и происшествия,