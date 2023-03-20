У загадочно умершего жителя Петербурга нашли на даче нарколабораторию

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства смерти риэлтора, который организовал нарколабораторию на своей даче.

В полицию обратилась сестра мужчины. Она нашла тело родственника на территории дачного участка. При этом прибывшие на место правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти.

При осмотре дачи полицейские обнаружили нарколабораторию. В одной из комнат дома хранились 27 канистр с неустановленной жидкостью, два мешка с неким порошком, весы, колбы, противогазы и комбинезон для химической защиты. Экспертиза показала, что в одном из пакетов были наркотики.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавил источник.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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