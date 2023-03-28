В Военной академии под Санкт-Петербургом нашли мертвыми трех курсантов

В Военной академии связи имени Буденного под Санкт-Петербургом обнаружили тела трех курсантов. Причины смерти военнослужащих устанавливаются.

Трагедия произошла в казарме на территории части в Сертолово Ленинградской области. По данным телеграм-канала «Baza», молодые люди проходили службу по контракту.

Днем ранее они вернулись из увольнения и ушли спать. Утром все трое почувствовали недомогание. По словам сослуживцев, у курсантов проявились признаки эпилептического припадка, изо рта шла пена.

Прибывшие медики констатировали смерть, при этом признаков насилия на телах обнаружено не было. Причины гибели военнослужащих установит следствие.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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