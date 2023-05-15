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Понедельник, 15 мая 2023, 12:14 мск

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В Ленобласти школьники попали в больницу с отравлением лекарством

В Ленинградской области трое несовершеннолетних отправились лекарством. Дети находятся в больнице. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в минувшие выходные в городе Тихвине. Подростки в возрасте от 14 до 15 лет находились в гостях. Одна из девочек предложила принять препарат, назначенный ей врачом. Школьница состояла на учете у психиатра.

На следующий день трое из них почувствовали недомогание. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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