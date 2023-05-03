В Белгороде пятеро детей отравились лекарствами в школе

В Белгороде пятеро школьников отравились лекарствами. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Инцидент произошел в Прохоровской гимназии. У пятерых восьмиклассников наблюдалась сонливость и заторможенность, подростков бил озноб. Руководство школы приняло решение вызвать скорую помощь.

«Все дети были госпитализированы с явными признаками отравления. Позже все дети были отправлены в областную больницу. В ходе опроса обучающихся было установлено, что отравление получено в результате приема лекарственного препарата», – добавили в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой. Угрозы для их жизни нет, передает РИА «Новости».

Руководство гимназии и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства случившегося.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»