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Пятница, 12 мая 2023, 13:23 мск

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В Бурятии воспитанник детдома отравился лекарствами и впал в кому

В Бурятии девятилетний воспитанник детского дома отправился лекарственными препаратами. Об этом сообщает «Байкал-Daily».

Предполагается, что мальчик нашел лекарства в заброшенном здании, возвращаясь из школы. Ребенок впал в кому и были госпитализирован.

В настоящее время состояние пострадавшего стабильно тяжелое. Его переправят в больницу в Улан-Удэ для оказания специализированной помощи, сообщили в Минздраве Бурятии.

Тем временем, инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту произошедшего, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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