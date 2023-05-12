В Бурятии воспитанник детдома отравился лекарствами и впал в кому

В Бурятии девятилетний воспитанник детского дома отправился лекарственными препаратами. Об этом сообщает «Байкал-Daily».

Предполагается, что мальчик нашел лекарства в заброшенном здании, возвращаясь из школы. Ребенок впал в кому и были госпитализирован.

В настоящее время состояние пострадавшего стабильно тяжелое. Его переправят в больницу в Улан-Удэ для оказания специализированной помощи, сообщили в Минздраве Бурятии.

Тем временем, инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту произошедшего, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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