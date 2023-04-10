В Петербурге годовалый малыш отравился жидкостью для вейпа

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок отравился жидкостью для вейпа. Малыш попал в больницу с токсическим отравлением в ночь на понедельник, 10 апреля, сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник. Инцидент произошел в Красносельском районе.

Со слов родителей, мальчику стало плохо после того, как он облизал поверхность, на которой было разлито никотиносодержащее средство для вейпа. Они сразу же вызвали скорую помощь. Медики промыли желудок ребенку, после чего родители забрали ребенка домой, отказавшись от госпитализации.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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