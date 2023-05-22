В Санкт-Петербурге школьница отравилась лекарствами

В Выборгском районе Петербурга 16-летняя девочка отравилась лекарствами. Об этом сообщают «Невские новости».
Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжелое, она находится в отделении реанимации.
Предположительно, школьница могла отравиться лекарственными препаратами.
Известно, что девочка воспитывается в неполной семье. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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