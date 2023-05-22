В Санкт-Петербурге школьница отравилась лекарствами

В Выборгском районе Петербурга 16-летняя девочка отравилась лекарствами. Об этом сообщают «Невские новости».

Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии. Состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжелое, она находится в отделении реанимации.

Предположительно, школьница могла отравиться лекарственными препаратами.

Известно, что девочка воспитывается в неполной семье. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»