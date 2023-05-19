В Петербурге четыре подростка отравились наркотиками в ТЦ

В Санкт-Петербурге четверых подростков доставили в больницу из торгового центра. По предварительным данным, дети отравились запрещенными веществами.

Прохожий обнаружил без сознания 14-летнего подростка около торгового центра и вызвал скорую. Вскоре после этого обнаружили еще троих отравившихся ребят.

Школьников госпитализировали, в настоящее время они находятся в реанимации.

Полицейские просмотрели видео с камер наблюдения и обнаружили, что подростки пришли в торговый центр и затем начали терять сознание. По всей видимости, они приняли наркотики. По факту отравления детей проводится проверка.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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