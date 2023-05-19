российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 мая 2023, 11:53 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Петербурге четыре подростка отравились наркотиками в ТЦ

В Санкт-Петербурге четверых подростков доставили в больницу из торгового центра. По предварительным данным, дети отравились запрещенными веществами.

Прохожий обнаружил без сознания 14-летнего подростка около торгового центра и вызвал скорую. Вскоре после этого обнаружили еще троих отравившихся ребят.

Школьников госпитализировали, в настоящее время они находятся в реанимации.

Полицейские просмотрели видео с камер наблюдения и обнаружили, что подростки пришли в торговый центр и затем начали терять сознание. По всей видимости, они приняли наркотики. По факту отравления детей проводится проверка.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наркотики

В Сибири полицейского поймали, когда он забирал закладку с наркотиками / В Ленобласти трое мужчин подсадили школьниц на наркотики и растлили / ФСБ изъяла полтонны кокаина в Смоленской области / Полиция изъяла 16 млн наркотических таблеток у международной банды / Наркоман-педофил напал на 11-летнюю девочку на северо-востоке Москвы / Более 80 кг мефедрона обнаружили в подмосковной нарколаборатории / У берегов Италии выловили сеть с двумя тоннами кокаина / В Ялте футболиста задержали с килограммом мефедрона

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,