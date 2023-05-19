В Ленобласти трое мужчин подсадили школьниц на наркотики и растлили

Трех жителей города Тихвин Ленинградской области подозревают в растлении девочек-подростков. Мужчины заставляли их оказывать секс-услуги в обмен на наркотики, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Расследование началось по заявлению отца одной из девочек, который заметил странное поведение дочери. Выяснилось, что 14-летняя девочка и две ее сверстницы несколько месяцев употребляли «мефедрон» со взрослыми мужчинами, после чего те совершают с ними действия сексуального характера.

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемых злоумышленников. Двоим из них по 25 лет, а третьему 40 лет. Задержанные переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий», – пояснили в ГУ МВД

В Свердловской области Талице 30-летнего учителя обвинили в растлении двух учениц, одной из девочек не было и 14 лет.

Тихвин, Наталья Рязанова

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