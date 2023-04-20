Учителя обвиняют в растлении девочек из школы, где директор – его мать

В Талице учителя английского языка обвиняют в растлении двух учениц. Как пишет «КП-Урал», первой школьнице не было и 14 лет, когда она стала жертвой сексуального насилия со стороны педагога. Причем речь не о единичном случае, а о систематическом насилии в течение двух лет, с 2019 по 2021-й. Затем, уточняет телеграм Ural Mash, педагог вступил в сексуальную связь с другой школьницей, которой, на тот момент было 14 лет. Ему самому сейчас 30. Также сообщается, что он работал под началом своей матери, которая была директором школы, но после вынуждена была уволиться.

Учителя задержали летом прошлого года. Тогда ему была избрана мера пресечения в виде ареста, но через несколько месяцев содержание под стражей в СИЗО заменили на домашний арест.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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