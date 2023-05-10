Житель Петербурга отравился мухоморами в попытке избавиться от бессонницы

39-летний житель Санкт-Петербурга попал в больницу с отравлением. Оказалось, мужчина пытался лечить бессонницу мухоморами. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мужчину госпитализировали в НИИ Скорой помощи с отравлением. Он рассказал врачам, что в последнее время страдает бессонницей. Пытаясь улучшить качество сна, он купил БАДы с мухоморами.

У пациента диагностировали острое отравление и отправили на промывание желудка. Сейчас он продолжает лечение в отделении токсикологии.

Тем временем, правоохранители организовали доследственную проверку.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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