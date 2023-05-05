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Пятница, 5 мая 2023, 12:00 мск

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В Ленинградской области пятеро детей отравились окисью углерода в школе

В Ленинградской области пятеро детей попали в больницу с отправлением окисью углерода. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Инцидент произошел в учебном заведении поселка Войсковицы. Неизвестный распылил баллон окиси углерода в здании школы.

В результате пятеро детей почувствовали себя плохо, трое из них сейчас находятся в реанимации.

Опасность окиси углерода в том, что она блокирует транспортировку кислорода в крови и процессы клеточного дыхания. Концентрация этого газа в воздухе более 0,1% может привести к летальному исходу.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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