В Ленинградской области пятеро детей отравились окисью углерода в школе

В Ленинградской области пятеро детей попали в больницу с отправлением окисью углерода. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Инцидент произошел в учебном заведении поселка Войсковицы. Неизвестный распылил баллон окиси углерода в здании школы.
В результате пятеро детей почувствовали себя плохо, трое из них сейчас находятся в реанимации.
Опасность окиси углерода в том, что она блокирует транспортировку кислорода в крови и процессы клеточного дыхания. Концентрация этого газа в воздухе более 0,1% может привести к летальному исходу.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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