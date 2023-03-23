В Ленобласти подросток скончался от отравления неизвестным веществом

В Ленинградской области обнаружили тело 17-летнего юноши. Предположительно, мальчик отравился неизвестным веществом.
Тело сына нашел отец, когда вернулся в квартиру во Всеволожске. Следов насилия на трупе не было. Рядом лежали два вейпа, пластиковая бутылка с несколькими отверстиями и два пакета с неизвестным препаратом.
Отмечается, что у подростка не было хронических заболеваний. Предполагается, что он умер от передозировки неустановленным веществом, точную причину смерти установят судмедэксперты.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube