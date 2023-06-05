Число отравившихся сидром в Димитровграде выросло до 14 человек

Число пострадавших от отравления разливным сидром в Димитровграде выросло до 14 человек, сообщили в администрации города. Общее число умерших после распития напитка составило восемь человек.

«Алкогольный напиток «Мистер Сидр» уже лишил жизни восемь человек. Еще 14 человек серьезно отравились – госпитализированы. Все – жители Димитровграда, покупали сидр в точках продажи пива», – говорится в сообщении на официальной странице администрации во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось о шести погибших жителях Димитровграда. По факту их смерти возбуждено уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Следственный комитет задержал ИП из Самарской области, который поставлял сидр в Ульяновскую область. Напиток изымают из торговых точек.

Правительство Самарской области и региональное ГУ МВД взяли ситуацию на контроль и призвали самарцев не покупать сидр на розлив во избежание отравления. Две жительницы Новокуйбышевска Самарской области скончались из-за отравления и накануне пили сидр. Возбуждено уголовное дело, сообщило управление Следственного комитета по региону. В точки продажи сидра на розлив направлены проверяющие, сообщили в пресс-службе правительства области.

Димитровград, Наталья Рязанова

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