Два жителя Удмуртии попали в реанимацию после распития сидра

Два человека отравились яблочным сидром и попали в больницу в Удмуртии. Оба в критическом состоянии, сообщила пресс-служба республиканского минздрава.

«20-летний юноша и 34-летняя женщина поступили в токсикологическое отделение ГКБ №6 в течение суток. Оба пациента находятся в критическом состоянии», – говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что готовы к поступлению новых пациентов с отравлениями. При необходимости в отделение доставят дополнительные койки, все медикаменты в наличии.

«Опасность отравления суррогатом заключается в том, что его сложно диагностировать. Симптомами отправления являются слабость, головная боль, рвота, одышка, нарушение зрения, снижение давления, нарушение сознания. В этом случае важно как можно скорее обратиться к врачу», – посоветовали в минздраве.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подтвердил, что число пострадавших от суррогатного слабоалкогольного сидра, продаваемого на разлив, выросло до 22 человек.

«По последним данным, от отравления суррогатным сидром пострадали 22 жителя региона, из них 8 умерли. Пострадали жители Димитровграда и Ульяновска. Призываю всех предпринимателей Ульяновской области срочно прекратить продажу алкогольсодержащего сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее днем Следственный комитет возбудил дело по факту смерти шести человек, предварительно, отравившихся разливным сидром. Напиток начали убирать из продажи. У производителя сидра в Самарской области прошел обыск, бизнесмена задержали.

Правительство Самарской области сообщило о двух случаях отравления сидром в Новокуйбышевске. Обе женщины умерли.

Ижевск, Наталья Рязанова

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