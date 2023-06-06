«Надеемся, что все поймаем», – уральские санврачи начали поиск ядовитого сидра

Специалисты Свердловского управления Роспотребнадзора отправились в магазины, чтобы найти там опасный сидр, которым уже отравились десятки людей в разных регионах страны.

Об этом заявил глава управления Дмитрий Козловских на заседании заксо, отвечая на вопрос депутата Владимира Радаева. «К сожалению, проверки мы сейчас начать не можем, вы все знаете, что сейчас действуют ограничения. Пока риск не реализован, очень сложно согласовать проведение проверок с прокуратурой. Но есть другие технологии, – объяснил он. – Перед тем как ехать сюда, я подписал документ. Мы сейчас массово идем (в торговые точки) с мероприятиями без взаимодействия с предпринимателями. Не надо взаимодействовать, чтобы зайти в зал и увидеть эту продукцию. В случае ее выявления будем обращаться в прокуратуру по скорейшей организации внеплановой проверки, потому что снять продукцию с реализации можно только в результате контрольно-ревизионного мероприятия. Надеемся, что все поймаем».

Напомним, к сегодняшнему утру число отравившихся суррогатным сидром выросло. В Ульяновской области отравился 51 человек, в том числе двое несовершеннолетних и одна беременная женщина. 16 пострадавших скончались. В Нижегородской области два человека погибли, еще несколько находятся в реанимации, за их жизнь борются специалисты токсикологического отделения. В Самарской области двое отравившихся скончались, семь обратились в больницы. Кроме того, власти Удмуртии сообщали об отравлении двух человек, пострадавшие находятся в критическом состоянии.

По предварительной информации, причиной массового отравления стало содержание в сидре этиленгликоля. Это вещество используется для производства тормозной жидкости и антифриза. В чистом виде этиленгликоль не имеет цвета и запаха, но даже в малых дозах вызывает ухудшение самочувствия, вплоть до летального исхода.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране. В регионах Поволжья правоохранительные органы задержали несколько грузовиков, перевозивших партии ядовитого напитка.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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