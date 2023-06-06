Сидровар объяснил, что не так с «Мистером Сидром»

В Свердловской области начались проверки точек продажи алкоголя и пива – надзорные органы ищут напиток «Мистер Сидр», из-за которого погибли 28 человек и пострадали больше 50 человек в разных регионах России, в основном, в Приволжском федеральном округе. По предварительным данным, в напитке был метиловый спирт – смертельно опасное соединение для человека, который разлагается на формальдегид и муравьиную кислоту.

При этом сидровары утверждают, что спирта в сидре быть вообще не должно – этого не предусмотрено технологией производства. «Фактически сидр – это продукт брожения яблок, засыпанных сахаром. В натуральный сидр не добавляются даже дрожжи, так как на поверхности плодов и так есть грибки, которые начинают процесс брожения, главное, яблоки не собирать после дождя. По сути, там только два этих компонента. Добавленного спирта там нет и не должно быть, иначе это уже не сидр», – объяснил «Новому Дню» сидродел-любитель Иван Степнов.

По его словам, смертельное отравление сидром может теоретически наступить, но для этого нужно выпить много напитка, так как крепость его небольшая. «Да, можно заработать проблемы со здоровьем, если не убрать осадок, который содержит сивушные масла, те же альдегиды там могут быть, кислота, но это происходит из-за нарушения технологии, если попал воздух и если сидр был нагрет, но это тогда отразится на вкусе, никто стаканами это пить не будет», – добавил собеседник агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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