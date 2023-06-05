Расследованием массового отравления сидром займется центральный аппарат СК РФ

Уголовные дела об отравлении в Самарской и Ульяновской областях будут переданы в Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как отметили в пресс-службе СКР, в Ульяновской области в рамках расследования уголовного дела об отравлении жителей Димитровграда спиртосодержащей жидкостью задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области. «Задержанный осуществлял производство алкогольной продукции в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки на территориях Самарской и Ульяновской областей», – говорится в сообщении.

По факту смерти двух женщин в Самарской области также расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. «Накануне они употребляли спиртосодержащий напиток – сидр, приобретенный в магазине города Новокуйбышевска и поставляемый с предприятия, расположенного в Красноглинском районе города Самары», – отмечается в информации СК.

Кроме того, в рамках расследования проверяется информация о большом количестве пострадавших от употребления данной спиртосодержащей жидкости. Глава СК РФ также поручил в рамках расследования изучить уголовное дело об отравлении спиртосодержащей жидкостью в Удмуртии.

По последним данным, в Ульяновской области пострадало 35 человек: 25 – в Димитровграде, 9 – в Ульяновске, один в Новой Малыкле. 16 человек скончалось, за 14 пациентов борются врачи. В Удмуртии двое отравившихся находятся в критическом состоянии. В Самарской области две женщины скончались, три человека доставлены в больницы в тяжелом и среднетяжелом состоянии.

Глава Роспортребнадзора Анна Попова распорядилась изъять из продажи продукцию «Мистер сидр»по всей стране.

Москва, Мария Соколова

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