Роспотребнадзор не нашел метанол в пробах сидра из Ульяновской области

Специалисты не нашли метанола в яблочном сидре, который предположительно стал причиной отравления россиян в нескольких регионах. Анализ напитка продолжается, рассказала глава управления Роспотребнадзора в Ульяновской области Елена Дубовицкая.

Специалисты взяли три пробы напитка, продаваемого на розлив в нескольких торговых точках региона. В первую очередь провели анализ на содержание метанола.

«По предварительным данным, напиток не имеет превышения содержания метанола», – приводит слова эксперта «Интерфакс». Продолжается исследование напитка на содержание тяжелых металлов и солей.

Дубовицкая отметила, что слабоалкогольный сидр прибыл в торговые точки без необходимых документов – продавцы не смогли показать бумаги проверяющим. Сидр также не был внесен в ЕГАИС оборота алкогольной продукции и продавался без маркировки, сообщил ТАСС источник, близкий к службе Росалкогольрегулирования.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в крови у отравившихся граждан нашли метанол. Накануне несколько человек поступили в больницы с признаками отравления, двух не удалось спасти.

«Накануне в больницу поступили пострадавшие, в крови у которых сегодня специалисты обнаружили метанол. Ужасная ситуация, виновники которой должны понести соответствующее наказание», – написал глава области в телеграм-канале.

И.о. главы минздрава Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева сообщила, что у двух подростков и беременной женщины, поступивших с признаками отравления, есть улучшения. Остальные пострадавшие находятся в среднетяжелом и тяжелом состоянии.

Ульяновск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»