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Вторник, 6 июня 2023, 18:18 мск

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Крымчанин получил максимальный срок за краску на здании мэрии

Житель Евпатории получил максимальный срок за то, что облили краской административное здание.

Как уже сообщал «Новый День», около 4 часов утра 16 мая 2022 года 28-летний крымчанин облил здание мэрии краской и попытался его поджечь.

«Здание администрации Евпатории было выбрано, поскольку оно находится в непосредственной близости от места проживания гражданина, с известными ему маршрутами скрытых подходов и отходов, мест расположения камер видеонаблюдения», – сообщали тогда в пресс-службе регионального ФСБ.

Мужчина так же пытался пожечь мэрию, бросив внутрь через окно емкость с зажигательной смесью. Однако самопальная взрывчатка потухла, и возгорания не произошло.

Поджигателя в тот же день задержали сотрудники УФСБ и МВД. Он публично извинился и заявил о готовности «искупить содеянное непосильным трудом».

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на теракт), санкции которых предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.
Суд, рассмотрев дело, приговорил крымчанина к максимально возможному наказанию – 15 годам колонии строго режима.

Евпатория, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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