Крым стал одним из лидеров по объему изъятого сидра

В Крыму обнаружили большую партию потенциально опасного сидра.

Как уже сообщал «Новый День», в Ульяновской области 51 человек отравился сидром, среди них двое несовершеннолетних и одна беременная женщина. 16 пострадавших скончались. В Нижегородской области погибли 2 человека, еще 2 умерли в Самарской области. В критическом состоянии находятся двое жителей Удмуртии.

По предварительной информации, причиной массового отравления стало содержание в сидре этиленгликоля. Это вещество используется для производства тормозной жидкости и антифриза. В чистом виде этиленгликоль не имеет цвета и запаха, но даже в малых дозах он вызывает ухудшение самочувствия, вплоть до летального исхода.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.

В Севастополе уже изъяли более 3 тонн напитка. А Крым вошел в тройку лидеров по объемам обнаруженного сидра.

«Наибольший объем продукции изъят в Курганской области, Республике Удмуртия и Республике Крым», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»