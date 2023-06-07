И вот опять: Евпатория осталась без света и воды

Часть Евпатории в очередной раз осталась без света и воды.

«Авария в сетях электроснабжения. Множественные отключения. Аварийные бригады ГУП РК «Крымэнерго» работают над устранением», – сообщила глава города Елена Демидова.

Отключение электричества повлекло отключение воды:

«В связи с аварией на сетях РЭС обесточена ВНС 2-го подъема. Водоснабжение в полном объеме будет восстановлено после восстановления электроэнергии», – заявили в ГУП «Вода Крыма».

В ГУП «Крымэнерго» ситуацию пока не комментируют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году Евпатория регулярно попадает в сводку происшествий в связи с коммунальными авариями. Ситуацией заинтересовалась прокуратура и выяснила, что причина в сильном износе сетей. Например, городской водопровод изношен на 90%.

«Евпатория бьет рекорды. Ночью ремонтировали, с утра авария», – пишут в соцсетях горожане.

Евпатория, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»