И вот опять: Евпатория осталась без света и воды

Часть Евпатории в очередной раз осталась без света и воды.
«Авария в сетях электроснабжения. Множественные отключения. Аварийные бригады ГУП РК «Крымэнерго» работают над устранением», – сообщила глава города Елена Демидова.
Отключение электричества повлекло отключение воды:
«В связи с аварией на сетях РЭС обесточена ВНС 2-го подъема. Водоснабжение в полном объеме будет восстановлено после восстановления электроэнергии», – заявили в ГУП «Вода Крыма».
В ГУП «Крымэнерго» ситуацию пока не комментируют.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году Евпатория регулярно попадает в сводку происшествий в связи с коммунальными авариями. Ситуацией заинтересовалась прокуратура и выяснила, что причина в сильном износе сетей. Например, городской водопровод изношен на 90%.
«Евпатория бьет рекорды. Ночью ремонтировали, с утра авария», – пишут в соцсетях горожане.
Евпатория, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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